День памяти народной артистки Шовкет Алекберовой

Седьмое февраля - день памяти выдающейся певицы, народной артистки Азербайджана Шовкет Алекберовой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, песни Шовкет Алекберовой, покорившей сердца слушателей не только своим высоким исполнительским мастерством, но и обаятельным и неповторимым тембром голоса, сегодня звучат в исполнении ее учеников, известных и молодых артистов. Каждая песня, когда-либо исполненная ею, напоминает нам о великом корифее.

Шовкет Алекберова родилась 20 октября 1922 года в Баку. Ее отец был большим поклонником музыки, а мать - профессиональной исполнительницей на таре. Дети впоследствии также получили музыкальное образование. В детстве будущая певица играла на кяманче. В 1937 году она победила на певческом конкурсе, где ее талант оценили композитор Узеир Гаджибейли и певец Бюльбюль. После блестящего исполнения "Карабах шикестеси" Шовкет Алекберова была принята в Азербайджанский государственный хор. Ее наставниками были фольклорист и педагог Агалар Аливердибеков и оперный певец Гусейнгулу Сарабский.

В годы Второй мировой войны Алекберова выезжала с гастролями на фронт, исполняя патриотические песни и нередко выступая до пятидесяти раз в день. С 1945 года работала в Азербайджанской государственной филармонии. К тому времени Шовкет Алекберова уже была признана самой популярной исполнительницей азербайджанских народных и эстрадных песен. В ее репертуар входили мугамы "Сейгях", "Гатар", "Шахназ", а также песни азербайджанских композиторов и народов Средней Азии. За годы своего творчества она посетила с гастролями более 20 стран Европы, Азии и Африки. Успешно выступала во Франции, Польше, Турции, Шри-Ланке, Афганистане, Индии, Египте и Алжире.

Шовкет Алекберова скончалась 7 февраля 1993 года в Баку.

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