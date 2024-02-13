Немецкая группа Anima Shirvani объединила Баку, Венецию, Стамбул, Берлин и Гранаду

Немецкая группа Anima Shirvani представила музыкальный мини-фильм "Die Große Seidenstraße" (Великий шелковый путь) к одноименной концертной программе.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend художественный руководитель коллектива, музыкант Турал Исмайлов.

Цель проекта - объединить людей разных культур в диалоге друг с другом посредством музыки и способствовать взаимопониманию культур в современном обществе, нацеленный на разрушение предрассудков и углубление взаимного культурного понимания, предоставляя пространство для диалога и коммуникаций.

"На основе важных событий на Шелковом пути создается проект, который охватывает музыкальную дугу между центрами политической активности на некогда важнейшем торговом пути, связывающем Венецию со Стамбулом, Гранаду с Шамахы и Исфаханом. Работа над фильмом заняла более года, съемки проходили в Баку, Венеции, Стамбуле, Берлине и Гранаде", - сказал Турал Исмайлов.

В программу "Великого шелкового пути" вошли композиции древнего азербайджанского мугама, великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова, а также итальянских композиторов эпохи Возрождения и Барокко.

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