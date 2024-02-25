В Гяндже создан Центр творческих людей

Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова начала реализацию нового проекта "Urbanda görüşərik", сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии

Основная цель проекта Центра творческих людей, который пройдет в городском Центре Urban, создать платформу для талантливых и творческих людей, обеспечить их продвижение и раскрытие потенциала, создать условия для плодотворной деятельности. В проекте примут участие писатели, поэты, художники, скульпторы, мастера прикладного искусства, другие творческие личности.

В рамках проекта "Urbanda görüşərik" будут проведены выставки участников, организованы выставки-ярмарки.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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