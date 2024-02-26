В Чехии создан трогательный видеоролик в память о жертвах Ходжалинского геноцида

Представители азербайджанской диаспоры в Чехии, поэт и драматург Лейла Бегим и лауреат международных конкурсов, скрипачка Джанель Наджафлы, члены общества Natavan society, в дань памяти жертвам Ходжалинского геноцида создали трогательный видеоролик, сообщает Day.Az.

На фоне могил жертв Терезинского концлагеря и памятника, символизирующего массовое уничтожение чехов в Лидице, Лейла Бегим прочла свои стихи на фоне пронзительного исполнения Джанэль Наджафлы музыкальной композиции Джона Уильямса к фильму "Список Шиндлера".

"Эти слова родились у меня после очередного просмотра всех документальных кадров, связанных с трагедией в Ходжалы. Эти мысли у меня возникли после погружения в документальные материалы жертв Лидице, Холокоста, Серебренице...Ни одно художественное произведение никогда не передаст то, что происходило на самом деле, то, как такое могло быть совершено людьми... Художественное же произведение - будь то музыка, или литература, живопись, или скульптура создается, в основном, не для пересказа трагедии, а для погружения в эмоциональную составляющую ее. Именно поэтому у нас возникла идея создания этого видеоролика. Для того, чтобы мы прочувствовали и помнили", - cказала Лейла Бегим.

Стихи прочитаны в переводе представителя азербайджанской диаспоры в США, переводчика поэтических текстов Гюльнары Холл.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, разрушили город. В результате очередной массовой резни, совершенной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков), 1 275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них.

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