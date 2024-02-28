На бакинской сцене появилась "Айседора"

На Малой сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра в Баку состоялась премьера моноспектакля "Айседора", сообщает Day.Az.

Спектакль поставлен главным режиссером театра Джавидом Имамвердиевым по пьесе "Три жизни Айседоры Дункан" русского писателя, драматурга Зиновия Сагалова.

Роль Айседоры Дункан исполнила молодая талантливая актриса Ольга Георгиева. Героиня впустила зрителя в свои воспоминания, откровенно рассказывая о своем прошлом, о людях, которые сыграли важную роль в ее судьбе, среди которых, безусловно, русский поэт Сергей Есенин.

В спектакле звучат стихи Сергея Есенина и сочинения всемирно известных композиторов Сергея Рахманинова, Людвига ван Бетховена, Фридерика Шопена, Астора Пьяццоллы, Джорджа Гершвина и многих других.

Спектакль-исповедь о жизни лучшей танцовщицы XX века вызвал большой интерес бакинской публики.

Отметим, что художественный руководитель спектакля - заслуженный деятель искусств Азербайджана, доктор философии по искусствоведению Алигисмет Лалаев, литературный редактор - Джавид Имамвердиев, музыкальный руководитель - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик - заслуженный художник Набат Самедова, балетмейстер - заслуженная артистка Нигяр Шахмурадова, музыкальный редактор - Нигяр Сулейманова.

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