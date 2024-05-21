В Центре Гейдара Алиева откроются "Линии невидимого"

Центр Гейдара Алиева готовится представить великолепные скульптурные образцы. 23 мая в Центре откроется персональная выставка итальянского скульптора Джанфранко Меджато. На выставке "Линии невидимого", которая продлится до 26 октября, будет представлено около 40 работ автора. Поскольку некоторые из работ скульптор создал именно для бакинской выставки, они будут представлены публике впервые.

Как сообщает во вторник Day.Az, экспозиция будет развернута в парковой зоне Центра, фойе и выставочном зале. Скульптура под названием "Прорастание" ("Germination") высотой 6 метров, которая будет расположена перед Центром, имеет особое значение. Она передает идею того, что "Все мы - листья одного дерева, клетки одного организма, части одного существа. Пока человечество не примет эти концепции единства и братства для устранения двойственного подхода, не будет ни мира, ни уважения к окружающей среде, которой мы принадлежим".

Джанфранко Меджато родился в 1963 году в Венеции, на родине Международной художественной выставки - Биеннале, которая считается мировой платформой в области современного искусства. Здесь же он учился скульптуре в Государственном институте искусств. Меджато начал выставлять свои работы с 16 лет. Он придает своим скульптурам такую структуру, что эти произведения олицетворяют извилистый путь человека, стремящегося постичь себя и свой богатый внутренний мир.

Помимо Италии, произведения скульптора выставлялись в США, Германии, Австралии, Австрии, Бельгии, Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании, Китае, Дании, Франции, Индии, Швейцарии, Испании, Кувейте, Монако, Нидерландах, Португалии, России, Сингапуре, Украине и других странах. Его скульптуры украшают знаковые места разных стран.

Произведения Джанфранко Меджато также используются в сценической постановке. Декорации в опере Бизе "Кармен", поставленной когда-то в археологическом парке Сколациум в Италии, были созданы из скульптур, автором которых был Джанфранко Меджато. Художник был удостоен премии ICOMOS/ЮНЕСКО за умелое сочетание в своих скульптурных инсталляциях древности и современности, обладающих великолепной исполнительской силой и эстетической ценностью.

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