Впервые в Азербайджане пройдет детский фестиваль "Джуджалярим" - ВИДЕО
30, 31 мая и 1 июня впервые в Азербайджане Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова при поддержке министерства культуры, Гянджа-Дашкесанского регионального управления культуры, Гянджа-Дашкесанского регионального управления образования проведет детский фестиваль "Джуджалярим" (Cücələrim), сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.
Композиция "Джуджалярим" написана видным представителем композиторской школы, уроженцем Гянджи Гамбаром Гусейнли на слова Тофига Муталлибова.
Основная цель фестиваля - обогащение музыкального мира детей, пропаганда детских песен. В рамках фестиваля пройдут концертные программы детских песен, выступления детских хоров, выставка изделий ручной работы. 1 июня, в Международный день защиты детей, в Гяндже также пройдет детский музыкальный парад.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.
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