Назначен директор Азербайджанского национального музея ковра

Новым директором Азербайджанского национального музея ковра назначена искусствовед, заслуженный деятель культуры Амина Меликова.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве культуры.

Соответствующий приказ подписал министр культуры Адиль Керимли.

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