https://news.day.az/culture/1664244.html Назначен директор Азербайджанского национального музея ковра - ФОТО
Назначен директор Азербайджанского национального музея ковра - ФОТО
Новым директором Азербайджанского национального музея ковра назначена искусствовед, заслуженный деятель культуры Амина Меликова.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве культуры.
Соответствующий приказ подписал министр культуры Адиль Керимли.
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