Кенуль Хасиева посвятила концерт памяти безвременно ушедшей из жизни матери

Во Дворце Гейдара Алиева в Баку прошел концерт народной артистки Азербайджана Кенуль Хасиевой под названием "Ana", который исполнительница посвятила памяти безвременно ушедшей из жизни матери, сообщает Day.Az.

На вечере в исполнении Кенуль Хасиевой, ученицы легендарных Шовкет Алекперовой и Арифа Бабаева, прозвучали лучшие композиции мугама и народные песни, которые она исполняла на протяжении 45-летней творческой карьеры, выступая с гастролями в Турции, Германии, Франции, Швейцарии, Италии, Иране, России и других стран.

В концертной программе также приняли участие народный артист Агададаш Агаев, заслуженная артистка Нурия Ахмедова, молодые исполнители. Лирические композиции произвели особое эмоциональное воздействие на зрителей.

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