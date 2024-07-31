Гянджинский театр удостоен Гран-при международного фестиваля в Португалии

Гянджинский государственный драматический театр удостоен Гран-при третьего Международного театрального фестиваля в Браге, сообщил Day.Az заведующий литературным отделом театра Анар Бурджалиев.

Фестиваль был организован Евразийской ассоциацией театров, министерством культуры Португалии, CTB - Театральной труппой города Брага и муниципалитетом Браги.

Зрителям была представлена пьеса гениального французско-румынского драматурга Эжена Ионеско "Король умирает" в постановке режиссера театра Турала Вагифоглу. Постановка Гянджинского театра вызвала огромный интерес и была высоко оценена международным жюри фестиваля. В спектакле приняли участие заслуженные артисты Эльхан Юнис, Ильхам Гусейнов, Севда Оруджева, Кямаля Мамедова, а также актеры Гюнтекин Мехтиева и Руслан Гусейнов.

Спектакль был признан лучшим сразу в двух номинациях - Гран-при и "За лучшие сценические костюмы" (художник-постановщик - Мустафа Мустафаев). Призы были вручены директору Агилю Бахрамлы со стороны председателя оргкомитета фестиваля Руи Мадера. От имени Гянджинского театра был преподнесен сувенир - макет (резьба по дереву) мавзолея выдающегося представителя мировой поэзии, азербайджанского классика Низами Гянджеви.

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