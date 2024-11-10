Фильмы и картины об Азербайджане представлены в Париже

В Париже в рамках второго Международного кинофестиваля "Наследие", организованного Ассоциацией AITYSH France, в кинотеатре Rex состоялся показ документальных фильмов "Легенда о Харыбюльбюль" и "Код Одина" и выставка картин Ассоциации имени Тогрула Нариманбекова, сообщила Day.Az заслуженный художник Асмер Нариманбекова.

Показы организованы при поддержке посольства Азербайджана во Франции, Постоянного представительства при ЮНЕСКО и Национальной комиссии Азербайджана по делам ЮНЕСКО.

В экспозиции были представлены портреты известных азербайджанских деятелей культуры и искусства, а также мировых знаменитостей, созданных учениками арт-студий Маргариты Керимовой-Соколовой и Лейлы Алиевой, художниками Егяной Гусейновой и Нихадом Алиевым.

Документальные фильмы "Легенда о Харыбюльбюль" и "Код Одина" сняты известным шведским фотографом и режиссером Микаэлем Силкебергом.

"Легенда о Харыбюльбюль", снятый после освобождения города Шуша от оккупации, посвящен истории, культуре и традициям этого древнего азербайджанского города. Главный продюсер и оператор-постановщик , наш соотечественник из Швеции Рагим Садыгбейли. В фильме рассказывается о символической роли цветка Харыбюльбюль, ставшего символом победы и свободы. Микаэль Силкеберг несколько раз бывал в Азербайджане, проделав большие исследования для реализации проекта. В фильме представлен интересный синтез с использованием сказки датского классика Ханса Кристиана Андерсена "Соловей", произведения современного автора Хокана Шедина "Восточная легенда любви" и лиро-эпической поэмы азербайджанского поэта XVI века Мухаммеда Физули "Лейли и Меджнун". В картине также ярко раскрывается отношение к азербайджанскому мугаму и газелям, повествуется о великих личностях - поэтессе Хуршидбану Натаван, поэте Молле Панахе Вагифе, композиторе Узеире Гаджибейли и вокалисте Бюльбюле. В фильме участвуют известные деятели культуры и искусства Азербайджана.

Фильм был ранее с успехом представлен на международных кинофестивалях в Швеции, США, Болгарии, ОАЭ и в других странах.

Фильм "Код Одина" создан автором, вдохновленным древними историческими связями между Азербайджаном и Скандинавскими странами, а также на основе теории четырежды посетившего нашу страну в годы бывшего Советского Союза и в период независимости известного норвежского ученого и путешественника Тура Хейердала, который придавал большое значение изучению этих связей. Микаэль Силкеберг посетил различные исторические места Азербайджана и Скандинавии и взял интервью у экспертов из обеих стран с целью изучения научных аспектов этих исторических связей.