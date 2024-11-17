Медиатур для иностранных журналистов в заповедники Азербайджана

17 ноября Агентство по развитию медиа и Операционная компания СОР29 организовали для представителей зарубежных СМИ медиатур в Государственный историко-этнографический заповедник "Гала", Государственный историко-культурный и природный заповедник "Янардаг" и Государственный историко-архитектурный заповедник "Атешгях".

Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в агентстве.

Медиатур начался с Государственного историко-этнографического заповедника "Гала", играющего важную роль в передаче истории, культуры и традиций Азербайджана молодому поколению. В расположенном под открытым небом археолого-этнографическом музейном комплексе "Гала" журналистам были представлены ковровые и гончарные изделия. Гости ознакомились с мечетью, баней, архитектурными и археологическими памятниками на территории заповедника.

Представители зарубежных СМИ также посетили Государственный историко-архитектурный заповедник "Атешгях" и получили подробную информацию об истории древнего памятника. Было отмечено, что "Атешгях", расположенный в 30 километрах от центра Баку, на территории Сураханского района, известен во всем мире.

Затем гости побывали в Государственном историко-культурном и природном заповеднике "Янардаг", расположенном в селе Мухаммеди на Абшероне и полюбовались негаснущими огнями, вырывающимися из подножия горы. Было отмечено, что наряду с Янардагом, здесь расположена пещера "Гурд ювасы" ("Волчье логово"), два старинных кладбища, серный источник и грязевой вулкан Гырмяки.