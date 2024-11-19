Фильм "Бану" показали на Европейском кинофестивале в Калгари - ФОТО
При поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и члена действующего в канадском городе Калгари Общества культуры Альберта-Азербайджан Парвин Абдуллаевой, азербайджанский фильм "Бану" был показан на Европейском кинофестивале в Калгари.
Об этом сообщает Госкомитет по работе с диаспорой, передает Day.Az.
Было отмечено, что показ фильма "Бану" на фестивале совпал с Днем Победы и Днем Государственного флага Азербайджана.
Режиссером картины является Тахмина Рафаэлла. В фильме снялись заслуженные артисты Мелек Аббасзаде, Заур Шафиев, Кабира Гашимлы, Джафар Гасан и другие. События в фильме разворачиваются на фоне 44-дневной Отечественной войны.
Выступая на показе фильма, Парвин Абдуллаева выразила глубокую благодарность организаторам фестиваля, Консульскому корпусу Калгари и Государственному комитету по работе с диаспорой за оказанную поддержку.
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