Азербайджанский композитор получил звание почетного члена общества GEMA

Решением наблюдательного совета и правления Немецкого общества по управлению правами на публичное исполнение и механическое воспроизведение музыки (GEMA) азербайджанский композитор, доктор философии по искусствоведению, ученый-музыковед Хадиджа Зейналова, проживающая в Германии, была избрана почетным членом этого общества.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете по работе с диаспорой, Хадиджа Зейналова, которая является членом GEMA с 2007 года, с 1 января 2025 года будет носить звание почетного члена. Она стала первой азербайджанской женщиной-композитором, удостоенной этого статуса. В настоящее время организация GEMA насчитывает 90 000 членов и 5 000 почетных членов.

Хадиджа Зейналова является доцентом Детмольдской консерватории и Университета Падерборн в Германии, создателем и художественным руководителем оркестра "Bridge of Sound" и Международного музыкального фестиваля "Harmony of Sound". Она также является членом Союза композиторов Азербайджана и Международного альянса "Женщины в музыке". Награждена медалью Азербайджанской Республики "За заслуги в диаспорской деятельности". В 2024 году она была признана лучшим композитором Германии. Произведения Хадиджи Зейналовой были представлены в США, Германии, Австрии, Великобритании, Франции, Швейцарии, Италии, Канаде, Омане, Турции, Греции и других странах.