В Национальной гимнастической арене показали прекрасное новогоднее шоу "Щелкунчик" - ФОТО
Федерация гимнастики Азербайджана подарила детям и взрослым волшебный новогодний праздник в Национальной гимнастической арене.
Как сообщает Day.Az, радовать зрителей новогодним шоу давно стало традицией Федерации гимнастики Азербайджана, и в этом году вниманию была представлена программа "Щелкунчик".
Перед началом новогоднего шоу минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана, а также пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения пассажирского самолета AZAL.
Затем был показан спектакль "Щелкунчик".
Вместе с главными героями Кларой и Щелкунчиком зрители отправились в фантастический мир, полный волшебства и приключений.
Красивая музыка, яркие сценические костюмы, профессионализм участников и создателей спектакля сделали этот вечер незабываемым. Участники программы продемонстрировали яркие гимнастические и хореографические номера.
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