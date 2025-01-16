В Национальной гимнастической арене показали прекрасное новогоднее шоу "Щелкунчик"

Федерация гимнастики Азербайджана подарила детям и взрослым волшебный новогодний праздник в Национальной гимнастической арене.

Как сообщает Day.Az, радовать зрителей новогодним шоу давно стало традицией Федерации гимнастики Азербайджана, и в этом году вниманию была представлена программа "Щелкунчик".

Перед началом новогоднего шоу минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана, а также пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения пассажирского самолета AZAL.

Затем был показан спектакль "Щелкунчик".

Вместе с главными героями Кларой и Щелкунчиком зрители отправились в фантастический мир, полный волшебства и приключений.

Красивая музыка, яркие сценические костюмы, профессионализм участников и создателей спектакля сделали этот вечер незабываемым. Участники программы продемонстрировали яркие гимнастические и хореографические номера.