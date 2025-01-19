В филармонии состоялся вечер памяти шехидов 20 Января

В Азербайджанской государственной академической филармонии имени М.Магомаева состоялся вечер памяти жертв трагедии 20 Января.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, трагедия 20 Января навсегда запечатлелась в памяти нашего народа как страница скорби и печали, гордости и героизма. Перед началом мероприятия память шехидов была почтена минутой молчания.

Под руководством дирижёра Мустафы Мехмандарова в сопровождении Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли и Государственной хоровой капеллы Азербайджана выступил солист Аяз Керимов (тенор).

На вечере были исполнены симфония "Баку-90" А.Рзаева, "Смерть Зигфрида и траурный марш" Р.Вагнера, "Дороги к свободе" Р. Алиева, "Голос Страны огней" из кантаты "Азербайджанцы" А. Ализаде.