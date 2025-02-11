75-й фестиваль Сан-Ремо начинает работу в Италии

В Италии начинает работу 75-й фестиваль Сан-Ремо.

Как передает Day.Az со ссылкой на итальянские СМИ, в конкурсе примут участие 29 участников. Голосование будет проходить за 5 финалистов, выбранных по решению жюри.

Художественным руководителем и ведущим фестиваля этого года под девизом "Вместе" является Карло Конти, который руководил мероприятием с 2015 по 2017 год. Фестиваль пройдет на сцене исторического театра Ariston Roof.

Отметим, что "Сан-Ремо" - это знаменитый итальянский песенный конкурс и церемония награждения. "Сан-Ремо" - самый продолжительный ежегодный телевизионный музыкальный конкурс в мире на национальном уровне.

Фестиваль продлится до 15 февраля.