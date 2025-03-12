Торжественная церемония открытия первого Детского театрального фестиваля в Баку

По инициативе Азербайджанской школы искусств, Союза театральных деятелей Азербайджана и при организации Emedia Group cостоялась церемония открытия первого Детского театрального фестиваля, приуроченная ко Дню национального театра, сообщает Day.Az.

Основатель и художественный руководитель Азербайджанской школы искусств Фарид Багиров предоставил подробную информацию о фестивале, главная цель которого - развитие детского творческого потенциала, повышение интереса к театральному искусству и поддержка формирования нового поколения актеров.

Председатель Emedia Group Эльшан Алиев рассказал о значимости театрального искусства для развития творческого мышления и воображения детей, расширения их социальных навыков и кругозора, воспитания у детей интереса к культуре и искусству.

Выступившие общественные деятели и представители искусства рассказали о вкладе фестиваля в развитие детского театра. Мероприятие продолжилось художественной частью.

На фестивале, который проходит с 11 по 16 марта, юные таланты в возрасте от 6 до 14 лет будут бороться за 1, 2 и 3 места. В рамках фестиваля будут представлены театральные постановки с участием средних школ, культурных центров, государственных и частных учреждений. На основе оценки жюри будут выбраны победители, которые будут представлены публике на церемонии закрытия фестиваля 17 марта.

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