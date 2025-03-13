Из Австрии в Азербайджан – вечное возвращение Рены Рзаевой

В Международном центре мугама состоялась презентация книги "Əbədi qayıdış" (Вечное возращение) нашей соотечественницы из Австрии, заслуженной артистки Азербайджана, лауреата международных конкурсов, пианистки Рены Рзаевой, сообщает Day.Az.

Книга посвящена отцу пианистки, видному политическому и общественному деятелю Джамаледдину Рзаеву, который внес большой вклад в развитие страны после Великой Отечественной войны (1941-1945). В рамках мероприятия Рена Рзаева выступила с концертной программой "Nəsillər Boyu" (На протяжении поколений), которая охватила сочинения композиторов разных эпох, начиная от классики до композиторов 21-го века (Й.Гайдн, Н.Метнер, А. Ализаде, Р. Гасанова и др.).

Заслуженный деятель искусств, музыковед Зюмруд Дадашзаде рассказала о творческом пути Рены Рзаевой, которая является выпускницей Азербайджанской государственной консерватории и была солисткой Азербайджанской государственной филармонии с 1984 по 2013 годы. Последние шесть лет живет в Австрии, где продолжает свою концертную деятельность. Выступала с сольными концертами во многих странах мира - Австрии, Германии, Нидерландах, Италии, Англии, Франции, Швейцарии, США, России, Испании, Турции, Египте. В её репертуар входят сложные произведения Р. Шумана, И. Брамса, И. Стравинского, С. Прокофьева, Б. Бриттена, Л. Бернстайна и П. Хиндемита и др. В репертуаре пианистки произведения таких австрийских композиторов, как У. Дитер Сойка, Р. Фрайзитцер, Т. Хайниш, Х. Эбенхёх, К. Мусалек. Некоторые из них написаны специально для неё и исполняются во всем мире.

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