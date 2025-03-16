Сегодня исполняется 85 лет со дня рождения Вагифа Мустафазаде, основоположника жанра джаз-мугама

Исполняется 85 лет со дня рождения Вагифа Мустафазаде - всемирно известного азербайджанского пианиста, композитора, одного из ярчайших джазменов XX века, основоположника жанра джаз-мугама.

Как сообщает Day.Az, по случаю этого события в Азербайджане и за его пределами пройдут концерты и мероприятия в честь Вагифа Мустафазаде, который покорял слушателей самобытностью, виртуозной техникой и своеобразным гармоничным языком исполнения. Творчество легендарного джазмена остается популярным и по сей день, продолжая восхищать и вдохновлять новое поколение музыкантов и ценителей джаза.

Вагиф Мустафазаде родился 16 марта 1940 года в Баку. После смерти отца воспитанием будущего композитора занялась его мать Зивяр Алиева - преподаватель азербайджанской народной музыки.

В 1957 году Вагиф Мустафазаде поступил в Бакинский музыкальный колледж имени А.Зейналлы. В 1972 году талантливый композитор написал свое самое известное произведение под названием "Прощай" (Əlvida). Песня стала хитом в Азербайджане и принесла Мустафазаде международную известность.

Известный джазмен также был основателем различных ансамблей, первым из которых стало джаз-трио "Кавказ" при Государственной филармонии Грузии. В Баку им были созданы вокально-инструментальные ансамбли "Лейли" (1970), "Севиль" (1971), "Мугам" (1977).

Вагиф Мустафазаде - лауреат фестивалей "Таллинн-66", "Таллинн-67", бакинского фестиваля "Джаз-69", Всесоюзного джазового фестиваля в Донецке в 1977 году, джазового фестиваля "Тбилиси-78", принесшего ему звание лучшего пианиста (здесь же состоялся дебютный выход на сцену восьмилетней дочери музыканта Азизы Мустафазаде, сразу же ставшей лауреатом фестиваля). В 1967 году на состоявшемся в Таллинне джазовом фестивале выступили и Вагиф Мустафазаде, и Рафик Бабаев. Ведущий джазовой программы на радио "Голос Америки" Уиллис Коновер также был среди гостей фестиваля. Выступил и легендарный саксофонист Чарльз Ллойд со своим квартетом, в состав которого входили еще молодые Кит Джарретт и Джек ДеДжоннетт. Познакомившийся с творчеством Мустафазаде знаменитый американский джаз-музыкант Диззи Гиллеспи поблагодарил Мустафазаде за создание "музыки будущего".

В 1968 году состоялись первые гастроли Вагифа Мустафазаде по городам стран СССР. В 1970 году Вагиф Мустафазаде и целый ряд известных азербайджанских музыкантов дали несколько концертов в странах Латинской Америки.

В 1979 году на Международном джазовом конкурсе в Монако он завоевал I премию и приз - белый рояль. Однако Вагиф не успел узнать об этой победе - 16 декабря того же года он скончался от сердечного приступа на сцене в Ташкенте во время исполнения композиции "В ожидании Азизы". Ему было всего 39 лет...

Благодаря своим оригинальным композициям, богатым восточным колоритом, импровизациям и смешениям ритмов мугама и джаза, Вагиф Мустафазаде стал легендой. Его творчество высоко ценилось как на родине, так и за рубежом. После смерти азербайджанского джазмена Уиллис Коновер на радио "Голос Америки" полностью посвятил свою часовую передачу Вагифу Мустафазаде. Би Би Кинг говорил, что хотел бы играть блюз так, как играет Мустафазаде.