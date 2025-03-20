https://news.day.az/culture/1738808.html В Баку отмечают праздник Новруз - ФОТО Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Новруз. Древний праздник Новруз отмечается по случаю прихода весны, он знаменует пробуждение природы и начало нового года. Азербайджанский народ начинает подготовку к Новрузу еще за месяц до праздника.
В Баку отмечают праздник Новруз - ФОТО
Сегодня в Азербайджане отмечается праздник Новруз.
Древний праздник Новруз отмечается по случаю прихода весны, он знаменует пробуждение природы и начало нового года.
Азербайджанский народ начинает подготовку к Новрузу еще за месяц до праздника. Так, перед праздником отмечаются вторники четырех стихий - вторник воды, вторник огня, вторник ветра и вторник земли (или илахыр чершенбе).
Новруз - это праздник, который олицетворяет в себе все духовные ценности нашего народа.
Day.Az представляет фотографии, снятые в праздничном Баку.
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