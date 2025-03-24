Тайны и история праздника Новруз

К периоду между 1095 и 1098 г. относится появление довольно специфического для знаменитого поэта, математика, астронома и философа Омара Хайяма (1048-1131) произведения - "Науруз-наме". Интересно оно тем, что судя по всему, было написано по заказу для сельджукского правителя Беркярука, с целью изложения некоторых идей в популярной форме.

В Персии издавна существовал обычай, в соответствии с которым автор специлаьно писал книгу для верховного правителя. Если сочинение нравилось повелителю, автор удостаивался большой чести. Но бывало и иначе - иногда гениальные произведения не были оценены по достоинству. Так например произошло со знаменитой "Шахнаме" Фирдоуси, которыю отклонил султан Махмуд Газневи.

"Науруз-наме" - интересный в политическом и пропагандистском плане трактат, но малоизвестный, по сравнению с другими трактатами Омара Хайяма. В этом трактате, Хайям свою задачу формулирует следующим образом: "В этой книге раскрывается истина Науруза, в какой день он был при царях Ирана, какой царь установил его и по чему его справляют, а также другие обычаи царей и их поведение во всех делах".

Зороастрийцы отмечали свой Новый год - Науруз (Новруз) - 21 марта, в день весеннего равноденствия, являвшийся главным зороастрийским праздником. Каждый из зороастрийских месяцев соответствовал одному из созвездий "пояса зодиака" - большого круга небесной сферы, по которому совершается видимое годовое движение Солнца. Каждому месяцу соответствовал тот знак зодиака, по которому совершается видимое движение Солнца в течение этого месяца.

После завоевания Ирана и Средней Азии арабами вместе с исламом эти народы получили и мусульманский лунный календарь. Начало этого календаря отчитывалось от периода хиджры - ухода пророка Мухаммеда из Мекки в Медину - 16 июля 622 года. Поэтому мусульманский календарь часто называли "эрой хиджры".

Приняв ислам, народы Ирана сохранили большое количество домусульмаиских обычаев, среди которых особую роль играло празднование Науруза, поскольку лунный год, который на 11 дней короче солнечного года, был неудобен для полевых работ. Лунный календарь применялся в религиозных и официальных документах" солнечный - в хозяйственной жизни.

Во времена, когда О.Хайям писал "Науруз-наме", господствующая мода требовала неординарного, причудливого письма именно в написании такого рода работ. Хайям, для иллюстрации своей мысли, обратился к поучительным рассказам и притчам, приводя исторические факты, медицинские советы, легенды, неправдоподобные анекдоты и мифические случаи.

Самое раннее изображение О.Хайяма (из арабской рукописи XVI в.)

В "Науруз-наме" уделено место и календарной реформе, о которой стоит рассказать подробнее.

В течение восемнадцати лет О.Хайям руководил астрономической обсерваторией в Исфахане. И одним из важнейших результатов деятельности Исфаханской обсерватории стала календарная реформа, известная в истории под названием "летосчисление Малики". В "Науруз-наме" Хайям то прямо, то косвенно обосновывает необходимость продолжения астрономических наблюдений, возобновление деятельности Исфаханской обсерватории.

В сельджукидеком государстве во времена Хайяма использовались два календаря одновременно - солнечный и лунный. В основе солнечного календаря лежат солнечный год, то есть период оборота Земли вокруг Солнца, равный 365,2422 суток, то есть 365 суткам 5 часам 48 минутам 46 секундам. В основе же лунного календаря лежит месяц, то есть период оборота Луны вокруг Земли, равный 29,5306 суток, то есть 29 суткам 12 часам 44 минутам 3 секундам. Двенадцать месяцев составляют лунный год, равный 354 суткам 8 часам 48 минутам 36 секундам.

В "Науруз-наме" О.Хайям описал историю календарных реформ от основания зороастризма до своего времени: "Когда прошло тридцать лет царствования Гуштаспа (царь из динасии Ахеменидов), явился Зардушт (Зороастр. Бируни называет его "Заратуштра, сын Сефид-тумана, азербайджанец") и принес религию гебров. Гуштасп принял его религию и применил ее. Со времени праздника Афридуна (мифический царь персии) до тех пор прошло девятьсот сорок лет. Когда Солнце вошло в созвездие Скорпиона, Гуштасп приказал отметить високос, в результате чего фарвардин начался в день вступления Солнца в созвездие Рака. Гуштасп установил праздник, говоря, что надо соблюдать этот день и праздновать Науруз [в этот день], так как Рак - счастливое созвездие для работы, и что крестьянам и земледельцам нужно дать право платить налог в это время, тогда им будет легко. Потом он приказал считать високос каждые сто двадцать лет34, чтобы годы были определенными и чтобы люди знали свое время и в холода и в жару. Этот обычай продолжался до эпохи Искандара Румского, называвшегося Двурогим (Александр Македонский)."

Вот, например, одно из косвенных доказательств превосходства солнечного календаря над лунным, которое использует О.Хайям: "...всевышний Изад (т. е. бог) создал солнце из света, а с помощью солнца он сотворил небо и землю. Все люди чтят солнце, так как оно есть свет из светов всевышнего Изада, они смотрят на него с торжественностью и почтением, так как всевышний Изад обратил больше внимания на сотворение его, чем на сотворение всего остального".

Нужно отметить, что календарная реформа упоминаемая в "Науруз-наме" не прошла незамеченной у знаменитых ученых. Например о календарной реформе Хайяма сообщал Насир ад-Дин Туси (1201-1274), азербайджанский математик, механик и астроном XIII века, чрезвычайно разносторонний ученый, автор сочинений по философии, географии, музыке, оптике, медицине, и основатель Марагинской обсерватории - пожалуй, крупнейшего научного центра своей эпохи.

Мавзолей О.Хайяма в Нишапуре

В работе "Ильханские астрономические таблицы" Туси писал: "О новом летосчислении, называемом Малики. Оно установлено счастливым султаном Джалал ад-Дином Малик-шахом ибн Алп-Арсланом Сельджуком. Установлено, что за начало его года берется день, когда Солнце вступает в Овен, то есть начало истинной весны. В начале каждого месяца Солнце вступает в то созвездие зодиака, которое соответствует этому месяцу, и, таким образом, месяцы этого летосчисления - настоящие солнечные месяцы. Названия месяцев - персидские, такие же, как первоначальные, древние месяцы. Астрономы установили продолжительность месяцев в тридцать дней для облегчения подсчета дней и чтобы не было расхождения с другими календарями. Дополнительная пятерка добавляется в конце месяца исфандар-муза, и каждые четыре года к году добавляется еще один день, так что год становится 366 днями; так поступают семь или восемь раз по четыре года, а один раз високос производится раз в пять лет".

Выдающийся узбекский астроном Улугбек в своих знаменитых "Новых астрономических таблицах Гургат" писал об этой знаменитой календарной реформе: "Эра Малики или Джалали. Эта эра названа так по имени султана Джалалиддина Малик-шаха, сына Адп-Арсла-яа Сельджука. Начало года Джалали совпадает с полднем дня вступления Солнца в Овен, месяцы этой эры также подчинены прохождению Солнца через отдельные знаки Зодиака, почему годы и месяцы этой эры должны быть истинными, солнечными. Однако обычно исчисляют месяцы в 30 твердо установленных дней, чтобы внести регулярность в таблицы эфемерид."

Нужно отметить, что Праздник Новруз (Новруз-байрамы) ежегодно отмечается и в современном Иране и в Азербайджане, включая 20 и 21 марта, день весеннего равноденствия.