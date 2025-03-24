Азербайджанский музыкант установил рекорд в Германии

В Концертном зале Herkulessaal, расположенным в здании знаменитой Мюнхенской резиденции в исторической части города, прошел концерт Munich New Philharmonic под управлением заслуженного артиста Азербайджана Фуада Ибрагимова. На вечере с аншлагом и большим успехом была представлена "Симфония № 2 до минор "Воскресение"" - сочинение австрийского композитора Густава Малера, созданное в 1894 году, сообщил Trend Life дирижер, передает Day.Az.

Знаменательным событием стало установление своеобразного рекорда Фуадом Ибрагимовым, который в этот вечер управлял коллективом в 230 музыкантов, инструменталистов и вокалистов хора! Выступление завершилось яркими овациями.

Напомним, что Фуад Ибрагимов на протяжении десяти лет работает с Munich New Philharmonic, а также является главным дирижером Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли и Baku Chamber Orchestra.