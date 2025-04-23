Книги Бахтияра Вагабзаде представлены в Национальной библиотеке Кыргызстана

В Национальной библиотеке Кыргызстана прошла презентация книг, приуроченная к 100-летию народного поэта Азербайджана, драматурга, литературоведа и академика Бахтияра Вагабзаде (1925-2009). Были представлены переведенное на кыргызский язык издание "Избранных произведений" ("Tandalqan çıkarmalar") и переиздание его первой книги "Мои друзья" (1949).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сначала был показан видеоролик о жизни, творчестве и общественной деятельности Бахтияра Вагабзаде.

Заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Гульбара Абдыкалыкова в своем выступлении отметила, что издание книги Б.Вагабзаде на кыргызском языке является важным событием.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ и автор предисловия к новому изданию Султан Раев подчеркнул, что творчество Б.Вагабзаде олицетворяет не только духовные ценности Азербайджана, но и идею единства и солидарности всего тюркского мира. Он напомнил, что решением ТЮРКСОЙ 2025 год был объявлен Годом памяти Бахтияра Вагабзаде, и отметил ценность книги как источника для глубокого ознакомления кыргызских читателей с творчеством поэта.

Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли отметил, что Б.Вагабзаде внес неоценимый вклад в развитие национальной литературы и общественной мысли, и подчеркнул, что государство высоко чтит его творчество. Было сообщено, что согласно Распоряжению Президента Ильхама Алиева, 100-летие поэта широко отмечается на государственном уровне, а новые издания станут достойным вкладом в юбилейные мероприятия.

Посол Азербайджана в Кыргызстане Лятиф Гяндилов, председатель Союза писателей Кыргызстана Каныбек Иманалиев, директор Национальной библиотеки Азербайджана Керим Таиров, а также переводчики книги Алтынбек Исмаилов, Бактыгюль Чотурова, Омурбек Тиллебаев и другие выступили с речами, поделившись своими мыслями о творчестве поэта.

В рамках мероприятия прозвучали музыкальные произведения на стихи Б.Вагабзаде, были зачитаны образцы его поэтического наследия.