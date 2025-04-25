В Анкаре состоялся показ кукольного спектакля «Приключения Джыртдана в Турции» - ФОТО
В центре Cermodern в Анкаре в пятницу, 25 апреля состоялся показ спектакля "Приключения Джыртдана в Турции" в постановке коллектива Азербайджанского государственного кукольного театра.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, представление азербайджанского коллектива было включено в программу IV Международного фестиваля театров кукол и Карагёз (театр теней) имени Хади Пойразоглу.
Режиссером-постановщиком одноактного представления выступила Саида Хагвердиева.
Представление, сопровождавшееся азербайджанскими музыкальными композициями, вызвало большой интерес среди маленьких зрителей.
Отметим, что в международном фестивале, наряду с коллективом Азербайджанского государственного кукольного театра, участвуют мастера театрального искусства из Турции, Узбекистана и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).
Программа фестиваля предполагает организацию представлений в Анкаре и Стамбуле (26 апреля), а затем в Азербайджане (с 28 по 30 апреля) и Узбекистане (2-5 мая). Последний этап выступлений намечен на 9-12 мая в ТРСК.
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