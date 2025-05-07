В Баку пройдёт эксклюзивный показ турецкой комедии "Baldız"

Только в сети премиум-кинотеатров CineMastercard с 8 мая пройдёт эксклюзивный показ турецкой комедии "Baldız" (Золовка) от режиссёра Хамди Алкана, сообщили Day.Az в пресс-службе CineMastercard.

"Baldız" - это комедия с турецким темпераментом, юмором и яркими эмоциями, которая подарит зрителям незабываемые впечатления! Комедия с яркими характерами и забавными поворотами: старшая сестра - милая, но ревнивая, младшая - решительная и безрассудная в любви, а между ними - зять, оказавшийся в эпицентре нелепых, но до слёз смешных событий. Кто выйдет победителем в этой борьбе характеров?

Возрастное ограничение фильма 18+.

В ролях: Оя Башар, Асуман Дабак, Айшегюль Асар, Педро Карами, Дамла Асланалп и Эмель Мюфтюоглу - звёздный состав, чьи персонажи не оставят зрителя равнодушным.