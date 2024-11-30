Баку - символ единства мирового сообщества в борьбе с изменениями климата

Сайт Diplomatic World Sweden, основной аудиторией которого являются дипломаты, политики, а также сотрудники аккредитованного в Швеции дипломатического корпуса, посвятил статью климатическому саммиту, прошедшему в ноябре в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, автор статьи под названием "Мир наконец обрел луч надежды после исторической климатической конференции COP29 в Баку" отмечает, что форум стал историческим событием в глобальной борьбе с изменением климата. Участники конференции приняли амбициозную Бакинскую финансовую цель, предполагающую сбор 1,3 триллиона долларов ежегодно для помощи развивающимся государствам до 2035 года. Это решение подчеркивает приоритет международного сообщества в поддержке наиболее уязвимых стран.

Указывается, что конференция стала площадкой для значимых дипломатических переговоров. В итоге индустриально развитые страны взяли на себя обязательство ежегодно выделять 300 миллиардов долларов, что на 50 миллиардов больше, чем в предыдущих планах. Подчеркивается роль инвесторов и частного сектора, которые также внесли свой вклад в переговоры.

Отдельное внимание в статье уделяется прорыву в обсуждении статьи 6 Парижского соглашения, что открывает путь к созданию углеродных рынков с высоким уровнем прозрачности. Эти рынки, как ожидается, смогут генерировать до 1 триллиона долларов ежегодно к 2050 году, а также снизят затраты на национальные климатические стратегии.

В публикации говорится, что конференция стала площадкой для ряда ключевых инициатив. Были достигнуты соглашения в области хранения энергии, модернизации электросетей и развития водородных технологий. Эти шаги помогут ускорить переход к возобновляемым источникам энергии и сократить зависимость от ископаемого топлива.

Также подчеркивается финансовый успех конференции: было собрано 7,3 миллиарда долларов, а Фонд для возмещения потерь и ущерба получил более 730 миллионов долларов для помощи наиболее уязвимым странам.

В завершении говорится, что COP29 продемонстрировал, как инновационные подходы, финансовые амбиции и международное сотрудничество могут преодолеть глобальные вызовы. Баку стал символом единства мирового сообщества в борьбе с климатическими изменениями.