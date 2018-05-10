Курс биткоина перешел к росту

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг дорожает, аналитики ожидают продолжения роста ее стоимости. Об этом свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 9.05 биткоин дорожал на 3,27%, до 9,367 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 2,74%, до 9,34 тысячи долларов, на GDAX - на 2,6%, до 9,29 тысячи долларов.

Альтернативные криптовалюты также дорожают: Ethereum - на 5,51%, до 763,88 доллара, Ripple - на 3,46%, до 0,8 доллара, Bitcoin Cash - на 10,22%, до 1658,74 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 437,3 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 36,5% всего рынка криптовалют.

"Сегодня рынок немного подрастает. Биткоин торгуется по 9,33 тысячи доллара, Etherium по 750 долларов. В целом продолжается консолидация, которая на фоне растущего тренда в конечном итоге закончится продолжением роста", - рассказал РИА Новости директор по инвестициям международной сети инвесторов и экспертов цифровой экономики Cryptolife.World Мансур Гусейнов.

В то же время определенное давление на рост стоимости криптовалют продолжают оказывать комментарии по биткоину от Уоррена Баффета и Билла Гейтса, сделанные в начале недели. Так, в понедельник Баффет заявил в интервью американскому телеканалу CNBC, что криптовалюты "плохо кончат". В свою очередь, Гейтс назвал биткоин одной из наиболее спекулятивных вещей в мире.

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