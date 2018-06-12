Госдеп США: TANAP является прочным дополнительным элементом энергетической безопасности Турции и Европы

Трансанатолийский газопровод (TANAP), предусматривающий транспортировку азербайджанского газа в Европу, является прочным дополнительным элементом энергетической безопасности Турции и Европы.

Как сообщают турецкие СМИ, об этом во вторник сказала в ходе пресс-конференции в Анкаре заместитель помощника госсекретаря США по вопросам энергетической дипломатии Сандра Оудкирк, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Несмотря на то, что США не имеет прямых инвестиций в TANAP, правительство страны поддерживает этот проект, сказала заместитель помощника госсекретаря.

"Запуск TANAP - это действительно хорошая новость на фоне неблагоприятных событий в разных частях мира. Энергетическая безопасность США и ее союзников имеет для нас очень важное значение", - сказала Оудкирк.

Отметим, что официальная церемония открытия TANAP состоится сегодня в турецком городе Эскишехир.

TANAP вместе с другим газопроводом - Трансадриатическим (TAP) - является частью проекта "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку газа с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" в Европу.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное - в Европу. После завершения строительства TAP газ поступит в Европу приблизительно в начале 2020 года.

"Южный газовый коридор", церемония запуска первого этапа которого состоялась 29 мая в Баку, является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, добываемый в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

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