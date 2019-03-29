Азербайджан не оставит без работы пострадавших в ТЦ "Диглас" предпринимателей
Предприниматели, пострадавшие в результате пожара в бакинском торговом центре "Диглас", получат временные места для работы в других торговых центрах.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров на встрече с предпринимателями.
По словам замминистра, это будет первичная помощь до тех пор, пока "Диглас" не будет восстановлен.
Отметим, что по указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева была создана рабочая группа в целях оказания помощи и поддержки пострадавшим предпринимателям. Рабочая группа будет принимать предпринимателей до 31 марта.
Во встрече принимают участие заместитель министра экономики Ниязи Сафаров, глава Аппарата министерства Орхан Новрузов, председатель Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов и представители других подконтрольных министерству структур.
Представители министерства принимают граждан по одному и выслушивают проблемы каждого по отдельности. По итогам встречи им предоставляют необходимые контакты для дальнейшей связи.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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