На прошедшей неделе унция золота в Азербайджане подорожала на 52,2325 маната (2,2 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, в свою очередь, составила 2412,7794 маната, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Изменение стоимости унции золота 8 июля 2379.4135 15 июля 2399.6180 9 июля 2373.4720 16 июля 2404.2930 10 июля 2368.5590 17 июля 2388.8655 11 июля 2421.5990 18 июля 2419.2700 12 июля 2393.0730 19 июля 2451.8505 Средняя стоимость за неделю 2387.2233 Средняя стоимость за неделю 2412.7794

На прошедшей неделе унция серебра подорожала на 2,0364 маната (7,88 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции серебра составила 26,7402 маната.

Изменение стоимости унции серебра 8 июля 25.5502 15 июля 25.8483 9 июля 25.6092 16 июля 26.0885 10 июля 25.6488 17 июля 26.5225 11 июля 25.9964 18 июля 27.3571 12 июля 25.7306 19 июля 27.8847 Средняя стоимость за неделю 25.7070 Средняя стоимость за неделю 26.7402

На прошедшей неделе унция платины подорожала на 38,8535 маната (2,7 процента). Соответственно, средневзвешенная стоимость унции платины составила 1435.5123 маната.

Изменение стоимости унции платины 8 июля 1381.4540 15 июля 1416.4400 9 июля 1382.3550 16 июля 1431.0770 10 июля 1379.3205 17 июля 1429.1390 11 июля 1407.3195 18 июля 1445.6120 12 июля 1402.9930 19 июля 1455.2935 Средняя стоимость за неделю 1390.6884 Средняя стоимость за неделю 1435.5123

На прошедшей неделе унция палладия подешевела на 48,5945 маната (1,84 процента). Средневзвешенная стоимость унции палладия, в свою очередь, составила 2624,3971 маната.

Изменение стоимости унции палладия 8 июля 2663.1095 15 июля 2646.2880 9 июля 2648.3535 16 июля 2660.0920 10 июля 2633.8100 17 июля 2593.1120 11 июля 2713.9990 18 июля 2624.8000 12 июля 2645.2850 19 июля 2597.6935 Средняя стоимость за неделю 2660,9114 Средняя стоимость за неделю 2624,3971

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