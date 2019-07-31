Центральный банк Азербайджана и Международная ассоциация обслуживания Visa подписали меморандум о взаимопонимании с целью определения направлений сотрудничества в рамках "Государственной программы расширения электронных платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы" .

Как передает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, в рамках меморандума стороны договорились о сотрудничестве в областях электронной коммерции, мобильных платежей, доступа к современным платежным инструментам в различных секторах экономики, финансовой грамотности, передает Day.Az.

В то же время обе организации планируют к концу 2020 года провести совместные лотереи и другие мероприятия в Баку и регионах для продвижения безналичных платежей, поощрения современных платежных решений и анализа текущей ситуации.

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