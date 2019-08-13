Решение США отложить введение пошлин на ряд товаров из Китая на 3,5 месяца привело к росту мировых цен на нефть. Сорт Brent преодолел значимый рубеж в 60 долларов за баррель. По состоянию к 19:00 он достиг 61,38 доллара, рост составил 4,5 процента, свидетельствуют данные торгов.

Американские биржи также вышли в зону роста. Индекс Dow Jones вырос на 1,7 процента, NASDAQ - на 2 процента, а S&P 500 - на 1,66 процента.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что после этого послабления в пошлинах Пекин начнет, как и обещал, крупные закупки у американских фермеров. "Пока что они не делают того, о чем говорят. Может быть, теперь ситуация изменится", - написал он в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вашингтон в середине июня анонсировал введение 10-процентных пошлин на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов с 1 сентября. Во вторник, 13 августа, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объявил, что на отдельные позиции товаров введение пошлин отложено до 15 декабря. Среди этих товаров - смартфоны, ноутбуки, игровые консоли, компьютерные мониторы, некоторые марки обуви и одежды.

Причиной для обострения торговой войны стало нежелание Китая увеличить закупки у американских фермеров. После обещания ужесточить пошлины Пекин временно прекратил импорт аграрной продукции из США и пригрозил, что в будущем повысит ввозные пошлины на эти категории товаров.

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