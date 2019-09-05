Всем кредитным организациям Азербайджана представлена новая система оценки сельскохозяйственных кредитов (AzALES), которая будет тестироваться в течение 15 дней.

Об этом сказал председатель Агентства аграрного кредитования и развития Мирза Алиев. Как передает Day.Az, об этом сообщает в четверг Trend с презентации новой системы.

По словам председателя Агентства, система позволит банкам лучше оценивать риски в аграрной сфере, а также быстрее рассматривать заявки на получение кредитов.

По словам председателя Агентства, в кредитных организациях, в основном в региональных филиалах, отсутствует достаточное число квалифицированных сотрудников в сфере оценивания кредитных рисков. Поэтому кредитные организации не хотят брать на себя риски.

"В итоге, заявки фермеров отклоняются или же затягивается сам процесс выдачи кредитов. В то же время, кредитные организации требуют в качестве залога недвижимое имущество, стоимость которого намного превышает сумму кредита", - сказал Алиев.

Агентство также предлагает новый механизм по работе с заявками на кредиты.

"Мы получим возможность отслеживать причины отказов кредитных организаций фермерам. Таким образом, AzALES будет управляться со стороны Агентства и будет доступна для всего финансового сектора страны", - отметил Алиев, подчеркнув, что на создание системы AzALES затрачено примерно 200 тысяч долларов.

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