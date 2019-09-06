Инвесторы пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва желают вложить капиталы в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр информации провинции Хайбер-Пахтунхва Шавкат Али на встрече делегации провинции, находящейся с визитом в Азербайджане, в Милли Меджлисе (парламент) с первым заместителем председателя Зияфетом Аскеровым.

Министр информации отметил, что в составе делегации имеются представители торговли и бизнеса. Он подчеркнул, что Азербайджан и Пакистан могут успешно сотрудничать в сфере туризма, как это делают в области гуманитарной, культурной и военной.

"Наши бизнесмены желают инвестировать в Азербайджан. Пакистан намерен увеличить нефтегазовую добычу и нуждается в помощи Азербайджана, являющегося лидером в этой области. Сотрудничество в энергетической сфере стало бы взаимно полезным", - сказал Шавкат Али.

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