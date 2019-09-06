Пакистанские бизнесмены хотят инвестировать в Азербайджан
Инвесторы пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва желают вложить капиталы в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр информации провинции Хайбер-Пахтунхва Шавкат Али на встрече делегации провинции, находящейся с визитом в Азербайджане, в Милли Меджлисе (парламент) с первым заместителем председателя Зияфетом Аскеровым.
Министр информации отметил, что в составе делегации имеются представители торговли и бизнеса. Он подчеркнул, что Азербайджан и Пакистан могут успешно сотрудничать в сфере туризма, как это делают в области гуманитарной, культурной и военной.
"Наши бизнесмены желают инвестировать в Азербайджан. Пакистан намерен увеличить нефтегазовую добычу и нуждается в помощи Азербайджана, являющегося лидером в этой области. Сотрудничество в энергетической сфере стало бы взаимно полезным", - сказал Шавкат Али.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре