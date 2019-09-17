Возрождение Каспия как одного из крупнейших центров нефтегазовой промышленности в мире началось с контракта, который был подписан в 1994 году, всего через три года после того, как Азербайджан стал независимым государством.

В этом году исполнилось 25 лет этому контракту - первое соглашение Азербайджана с крупными иностранными нефтяными компаниями, которых пригласили инвестировать в разработку огромных нефтегазовых ресурсов страны на Каспии. Этот контракт на совместную разработку месторождения Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) впоследствии был назван тогдашним главой государства Гейдаром Алиевым "Контрактом века". Название идеально отражало важность сделки для страны, поскольку ознаменовало начало ее новой независимой истории, а также начало долгого пути к возрождению нефтегазовой промышленности Азербайджана.

Модель беспристрастного и прозрачного партнерства

"Контракт века" стал прецедентом для подражания - Азербайджан был первой страной среди всех бывших республик Советского Союза, которая сделала возможным широкое международное участие в своем энергетическом секторе, поддерживая при этом дружеские отношения с соседями в регионе.

Этот контракт стал моделью, в рамках которой международные нефтяные компании, такие как BP, могли с уверенностью делать крупные инвестиции, необходимые для разработки нефтегазовых ресурсов в условиях того времени, которые рассматривались как представляющие значительные риски.

Экономика, концепции управления, методы и процессы, технологии и инфраструктура нуждались в изменениях. Нужно было создавать новую бизнес-среду.

Страна быстро осуществляла необходимые изменения, которые позволили бы обеспечить доверие иностранных партнеров и их решимость инвестировать миллиарды долларов. Эти инвестиции позволили бы реализовать такие проекты, которые могли бы внести существенный вклад в построении сильной и устойчивой экономики.

Планы правительства по строительству будущего нации были многоплановыми. Они включали стремление народа создать деловую, правовую и налоговую среду, которая будет благоприятной, прозрачной и последовательной, систему образования, опирающуюся на прошлые достижения, направлять способных людей в бизнес, создать государственную и бизнес-культуру, обеспечивающую целостность и эффективность.

Все это не только привлечет иностранные инвестиции и создаст прочную основу для прибыльности и устойчивости, но также будет способствовать развитию местного предпринимательства.

Теперь, спустя четверть века, если спросить, что способствовало необычайным успехам совместных проектов разработки в Азербайджане, можно с уверенностью сказать - доверительное, справедливое и прозрачное партнерство. Сейчас мы можем сказать, что работая рука об руку, BP и ее партнеры создали с правительством Азербайджана и SOCAR одно из самых успешных партнерств между государственным и частным бизнесом в мире. И это партнерство привело к полному преобразованию страны и региона.

Мощный импульс для экономики

Оглядываясь назад на хронологию последних 25 лет присутствия иностранных инвесторов в регионе, можно увидеть красочную карту деятельности, с многочисленными уникальными и значительными достижениями, основанными на безопасной, ответственной и эффективной работе на Каспии, что обеспечило прекрасные результаты как для страны, так и для ее деловых партнеров.

Поэтому важно, чтобы мы все оценили замечательный прогресс, достигнутый с момента подписания "Контракта века" не только внутри страны, но и во всем регионе.

Он проложил путь для более чем 30 других соглашений о разделе продукции, последовавших за первым контрактом, в котором участвовали практически все крупнейшие нефтегазовые компании мира.

Это способствовало созданию сильной и растущей экономики.

Это обеспечило существенный новый поток доходов для Азербайджанского государства, которые поддерживают этот экономический рост.

Этот Контракт внес значительный вклад в новые коммерческие связи, которые страна строит с остальным миром.

Он вдохнул новую жизнь в сектор морской добычи углеводородов мирового класса и позволил создать надежную, безопасную и экологически безопасную береговую систему экспорта нефти - нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, по которому продукция с Каспия транспортируется непосредственно на мировые рынки.

В рамках этого Контракта было создано одно из самых современных в мире нефтегазоперерабатывающих предприятий на берегу Каспия.

Реализация этого контракта вселила в инвесторов уверенность в успехе проекта разработки гигантского газоконденсатного месторождения Шах Дениз до того момента, когда в следующем году, впервые в истории Каспия газ будет напрямую поставляться на европейские рынки по гигантской производственно-сбытовой цепи, из Азербайджана через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию до Италии.

В рамках этого контракта были построены производственные объекты мирового класса, организована подготовка персонала и оказана поддержка системе образования, а также в целом усилена национальная база профессиональной подготовки и развития.

Это стимулировало формирование конкурентоспособной местной системы снабжения.

Это способствовало повышению квалификации высокообразованных местных инженеров и других специалистов мирового уровня.

В рамках Контракта были открыты десятки тысяч рабочих мест для выполнения строительных работ.

Это способствовало устойчивому развитию в сотнях сельских населенных пунктов и в свою очередь наращиванию потенциала, развитию инфраструктуры, образованию и возможностям для ведения прибыльного бизнеса.

Масштабы преимуществ и успехов огромны. И все они стали возможны благодаря изначальной приверженности всех сторон работе в строгом соответствии с требованиями и стандартами соглашения, их вкладу в продвижение этих крупных проектов и реализацию положений соглашений о разделе продукции, которым после подписания был придан статус закона страны.

Трудно поверить, сколько изменений, преобразований, какой прогресс и национальный рост можно отнести за счет всего одного соглашения. Даже нескольких из перечисленных здесь успехов достаточно для того, чтобы все стороны могли гордиться тем, что они стали частью истории.

Очевидно, что большая заслуга в этом принадлежит руководству страны, его дальновидной политике в нефтегазовой области и готовности народа Азербайджана к переменам, преобразованиям и росту.

Следует признать, что ничего из этого не было бы возможно без реформ и других значительных усилий, предпринимаемых правительством для создания здоровой и благоприятной среды для иностранных и местных предпринимателей. Необходимо также отметить тесное сотрудничество между правительством, соответствующими министерствами, SOCAR, иностранными нефтяными компаниями и их субподрядчиками.

В результате всего за четверть века изменилась вся страна, и теперь она твердо стоит на верном пути развития, как одна из ведущих в мире стран-производителей нефти и газа.

Рост промышленности сделал страну региональным центром с растущими возможностями для создания смежных предприятий и создания рабочих мест, установления партнерских отношений и расширения связей с мировыми рынками, передачи современных технологий и мирового опыта, развития динамичного сектора услуг для масштабных нефтегазовых проектов, приносящих значительные доходы.

Это дало стране возможность постоянно ориентироваться на диверсификацию в других секторах экономики. Были предприняты огромные усилия для реинвестирования значительных доходов от нефти в развитие ненефтяного сектора до уровня, который бы поддерживал быстрый и устойчивый экономический рост страны.

Важнейшее преимущество - сильный человеческий капитал

С самого начала было ясно, что в секторах услуг будет гораздо больше рабочих мест, чем в производстве. Поэтому страна сделала акцент на поддержку развития динамичного сектора услуг для нефтегазовой отрасли, а также на целевую диверсификацию в других секторах экономики.

Одновременно в стране последовательно продолжалась работа над формированием высококвалифицированных национальных специалистов и рабочей силы мирового класса, для превращения "нефтегазового капитала в человеческий капитал".

Будучи долгосрочным партнером Азербайджана на Каспии, мы гордимся успехами, достигнутыми в подготовке и повышении квалификации азербайджанских граждан, занятых в наших проектах и операциях. В Азербайджане у нас есть реальный успешный опыт создания довольно большой армии национальных специалистов, которые теперь могут конкурировать с международными экспертами и получать назначения на работу в глобальном бизнесе BP по всему миру. Лишь один пример: только в 2019 году около 10 молодых азербайджанцев были назначены на руководящие должности в глобальном бизнесе BP.

Это явный признак того, что в страну возвращаются традиции создания человеческого капитала. Когда-то бывший центром подготовки специалистов-нефтяников для многих зарубежных стран со своим нефтяным университетом, который был лидирующим учебным заведением этого профиля в Советском Союзе, Азербайджан возобновляет свои прошлые успехи в развитии национального потенциала. Результаты впечатляют: посмотрите на сегодняшнее место страны и ее ненефтяного сектора, с национальным потенциалом мирового уровня и человеческими талантами, которые страна экспортирует на региональные и мировые рынки.

Место для ведения бизнеса на Каспии

Инвестиции в различные области, а также развитие человеческого капитала жизненно важны как в абсолютном выражении для экономики Азербайджана, так и в относительном плане, что даст стране возможность стать региональным деловым центром для Каспийского моря. С момента восстановления своей независимости Азербайджан стремился дифференцировать себя как место для ведения бизнеса в регионе, и он успешно достиг этой цели.

История 25-летнего роста и успеха, которыми Азербайджан может по праву гордиться, обеспечивает основу, на которую может опираться страна в предвосхищении долгосрочных планов - своих и иностранных партнеров.

Являясь крупнейшим иностранным партнером Азербайджана и оператором крупнейших проектов по разработке нефти и газа в стране, мы твердо верим, что бизнес в этой стране будет продолжать процветать, поэтому мы, вместе с нашими партнерами по проектам АЧГ и Шах Дениз, продлили оба контракта до середины века.

Мы рассматриваем Азербайджан как прекрасное место для ведения бизнеса. Это место, где инвесторы могут успешно вести бизнес, а компании могут эффективно работать.

Бахтияр Асланбейли,

Вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в регионе Азербайджана, Грузии и Турции

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