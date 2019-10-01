Азербайджанская компания Karaca Findiq подписала с белорусской компанией контракт на экспорт лесных орехов на сумму один миллион долларов, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики, передает Day.Az.

Контракт был подписан в рамках 28-ой Международной продовольственной выставки WorldFood Moscow.

Компания Karaca Findiq достигла договоренности о поставках обжаренных лесных орехов в Россию - 23 тонны, в Молдову - 20 тонн, в Беларусь - 13 тонн.

Также компания Azеrstar подписала два контракта с двумя российскими компаниями на поставку лесных орехов объемом 132 и 110 тонн, компания Grow Group Azerbaijan заключила контракт с российской торговой сетью на экспорт одной тысячи тонн помидоров.

Отмечается, что компания Azhazelnut заключила с рядом российских компаний соглашения на экспорт в целом 20 тонн фундука.

Азербайджанская продукция была представлена на Международной продовольственной выставке Worldfood 2019 в Москве 24-27 сентября.

Целью участия Азербайджана в выставке являлось продвижение бренда Made in Azerbaijan, расширения экспорта, а также стимулирование производства местных продуктов.

Страну на едином стенде Made in Azerbaijan представляли 33 компании, отобранные путем конкурса. Пищевая промышленность, а также вино и другие спиртные напитки были представлены посетителям на стенде общей площадью 415 квадратных метров.

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