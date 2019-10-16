Интеграционные процессы в Совете сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) обусловлены географической близостью и общим культурным наследием всех стран-членов. Как передает Day.Az, об этом в среду в интервью Trend рассказал старший аналитик по управлению политическими рисками PRISM - лондонской консалтинговой компании, охватывающей Каспийское море и Центральную Азию, Тобиас Воллмер.

"Что может ускорить интеграцию внутри страны, так это относительный баланс между странами-участницами. Политические препятствия доминирующих стран, таких как Россия и Китай, в других видных организациях в регионе, таких как Евразийский экономический союз (ЕАЭС) или Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сдерживают интеграцию в небольших государствах, в то время как Тюркский совет основан на более экономически симметричных отношениях", - отметил Воллмер.

Старший аналитик заявил, что Тюркский совет является важной организацией в Каспийском регионе, способствующей политической, культурной и экономической интеграции пяти его государств-членов.

"Как и любой региональный интеграционный проект, он предоставляет национальным государствам платформу для мирного обсуждения потенциальной политической напряженности и решения общих экономических проблем для процветания их народов", - подчеркнул Воллмер.

В региональном контексте, подчеркнул старший аналитик, ССТГ предоставляет странам с более низким уровнем экономики основу для согласования их политических и экономических интересов и укрепляет их позицию на мировой арене. С геополитической точки зрения страны находятся на решающем перекрестке между Восточной Азией, Ближним Востоком и Европой, что представляет значительный интерес для более крупных держав.

"Создание совместной торговой палаты облегчит торговлю между государствами-членами", - отметил Воллмер.

Старший аналитик добавил, что возможное создание инвестиционного фонда в размере 700 миллионов долларов будет значительным шагом для устранения региональных различий между государствами-членами и внутри страны. Это усилит региональную экономическую интеграцию с потенциальными побочными эффектами в непосредственной близости.

"Тем не менее, на государства-члены приходится всего около одного процента мирового ВВП. Их объем торговли около 500 миллиардов долларов - это лишь малая часть мирового товарооборота", - сказал Воллмер.

Отметим, что седьмой саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет), проходил 14-15 октября в столице Азербайджана Баку.

Напомним, что Тюркский совет был создан третьего октября 2009 года в Нахчыване. Его цель - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами.

С момента создания было проведено шесть заседаний Совета.

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