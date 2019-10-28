В Азербайджане ведется работа по минимизации случаев клонирования IMEI-кодов мобильных устройств.

Об этом ONA сообщили в Информационно-вычислительном центре (ИВЦ), передает Day.Az.

В Центре сообщили, что наряду с техническими работами в этом направлении разрабатываются специальные алгоритмы.

"Предотвратить такие случаи невозможно в полной мере, и сегодня нет такой страны, которая бы добилась этого. Но работа по минимизации этих случаев ведется постоянно", - отметили в ИВЦ.

Отметим, что для устранения этой проблемы ИВЦ ознакомилась с опытом Турции. В этой стране IMEI-код привязан к мобильному номеру, что не позволяет телефону с аналогичным кодом работать в сети.

Напомним, мобильные устройства, ввозимые в страну, должны быть зарегистрированы в течение 30 дней. Оплату за регистрацию можно осуществить в электронном виде (на сайте imei.az), посредством платежных терминалов SmartPay и в центрах услуг Azerpocht и Şəbəkə.

Регистрация IMEI-кода устройства производится в течение 24 часов после обращения.

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