Россия и Азербайджан в августе 2020 года планируют запустить в тестовом режиме автоматический обмен налоговой информацией, сказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин на заседании Координационного совета руководителей налоговых служб государств - участников СНГ (КСРНС) в Москве.

Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, перечень сведений, которые будут передаваться между двумя странами в автоматическом режиме, включает данные о доходах компаний и граждан, полученных во втором государстве, а также наличии у них во втором государстве транспортных средств и недвижимого имущества, передает Day.Az.

В заседании КСРНС СНГ в Москве приняли участие делегации налоговых администраций Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, России, Таджикистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ, Базовой организации государств-участников СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере налогов и налогообложения. В качестве наблюдателей присутствовали делегаты Государственной налоговой администрации Китая и Государственного налогового комитета Узбекистана.

Помимо этого, в заседании приняли участие также представители Евразийской экономический комиссии, Европейской организации налоговых администраций, Международного валютного фонда и Организации экономического сотрудничества и развития.

Протокол об обмене информацией в электронном виде между государствами-членами СНГ был подписан в ноябре 2018 года и на данный момент проходит этап ратификации