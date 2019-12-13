Агентство развития малого и среднего бизнеса (МСБ) приступило к отбору участников бизнес-инкубаторов, действующих в Губа-Хачмазском и Аранском центрах регионального развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на Агентство, в конкурсе могут принять участие граждане Азербайджана, живущие в городах и районах, входящих в Губа-Хачмазский и Аранский экономические районы. Прием документов будет осуществляться до 25 декабря 2019 года. После завершения процесса будет проведено собеседование для оценивания кандидатов. В результате будут сформированы три группы резидентов по молодежным, женским и социально ориентированным проектам.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить в Агентстве развития МСБ и "Друзьях МСБ", действующих в городах Хачмаз и Евлах, а также здесь.

Отметим, что бизнес-инкубаторы, созданные с целью реализации соответствующих мероприятий, определенных "Стратегической дорожной картой по производству потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства в Азербайджане", утвержденной Указом Президента Азербайджана от шестого декабря 2016 года, действуют в направлении поддержки инициатив лиц, начинающих предпринимательскую деятельность в Губа-Хачмазском и Аранском экономических районах, с целью создания новых возможностей для бизнеса и занятости, усиления государственной поддержки предпринимателям. В бизнес-инкубаторах молодежь, желающая начать предпринимательскую деятельность, обеспечивается офисом, снабженным необходимым оборудованием, для них проводятся бесплатные просветительские мероприятия, оказываются консалтинговые и информационные услуги по подготовке инвестиционных проектов и бизнес-планов, организации и управлению бизнесом.