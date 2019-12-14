Современные телевизоры предлагают наилучшее изображение - яркое и точное. Но благодаря новой серии 8K-телевизоров, выполненных по технологии QLED от Samsung, изображение на экране будет максимально приближенным к реальности. Таким образом новый телевизор передает картинку в полноценном разрешении 8K. Как же это работает? На экране телевизора отображается в 4 раза больше пикселей, чем в разрешении 4K, если 4К - это 3840×2160 пикселей, то 8К представляет собой 7680×4320 пикселей. Больше пикселей означает, что больше нано-точек отвечают за тот или иной оттенок цвета, предаваемого на экране, воспроизводя максимально точное изображение. QLED 8К способен не только выдавать идеальное изображение, но также конвертировать видеосигналы с разным разрешением от разных источников до уровня 8K. Специальный процессор Quantum 8K с технологией искусственного интеллекта позволяет улучшать качество исходного изображения в каждой сцене в режиме реального времени. Считывая передаваемое изображение, процессор "улучшает" его в три шага. В первом этапе умная машина, отделяет общий фон от основного изображения, далее вытягивает передаваемый сигнал и добавляет недостающие пиксели, чтобы изображение казалось трехмерным.

Также QLED 8К поддерживает технологию HDR 10+. Благодаря ей искусственный интеллект подбирает оптимальную цветопередачу, контрастность и чёткость для каждого кадра в отдельности. А в моделях с диагональю 98" пиковая яркость достигает до рекордных 4000 нит! Таким образом, зритель наслаждается мельчайшими деталями передаваемого изображения вне зависимости от яркости сцены.

Дополнительно QLED 8К представляет еще более широкий угол обзора благодаря технологии Ultra Viewing Angle. Два слоя на экране минимизируют потерю света, фокусируя его в правильном направлении и равномерно распределяя по дисплею.

При наличии всех передовых технологий, телевизоры QLED 8К от Samsung отличаются интересным минималистическим дизайном - это просто тонкая темная рамка вокруг огромного экрана с парой изящных ножек, расположенных по углам панели. Инженеры также реализовали в телевизоре единое невидимое подключение - One Connect. Теперь все подключения к телевизору умещаются в один почти прозрачный провод, подключаемый к специальному распределителю. Таким образом, сколько бы дополнительных девайсов вы ни подключали к телевизору, вы всегда сможете их легко спрятать, например, в шкафу и не столкнетесь с проблемой спутывания проводов.

В завершение можно отметить и то, что при монтаже на стену телевизор прилегает к поверхности вплотную, благодаря специальному настенному креплению - No Wall Gap Mount. Как видно из названия крепления, визуально создаётся ощущение того, что между телевизором и стеной совсем нет "зазора", а сам девайс будто бы часть стены. В дополнение к креплению, инженеры Samsung также предлагают специальный интерьерный режим, позволяющий полностью "спрятать" телевизор в окружающем декоре. Благодаря режиму Ambient Mode, QLED 8K станет не только функциональной видеотехникой, но и украшением интерьера. В указанном режиме телевизор может подстраиваться под стену, сливаясь с ней и демонстрировать часы или заставку.

Дополнительную информацию о телевизорах Samsung QLED 8K можно получить в сетях магазинов: Baku Electronics, Irshad Electronics, Kontakt Home, Maxi.az, Soliton и Optimal.