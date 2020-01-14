Беларусь направила Азербайджану предложения о покупке нефти

Беларусь направила предложения о покупке нефти в Украину, Азербайджан, Казахстан, Польшу и страны Балтии. Об этом заявил во вторник первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой по итогам совещания у президента страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучаются все возможные варианты. Мы разослали соответствующие коммерческие предложения. Все коммерческие службы наших заводов, Белорусской нефтяной компании находятся на переговорах практически в ежедневном режиме, - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА. - Думаю, здесь мы тоже скоро получим альтернативные варианты поставки конкретной нефти".

По его словам, предложения направлены Украине, Польше, странам Балтии, Казахстану и Азербайджану. "Мы сейчас занялись этим вопросом", - добавил он.

Крутой также сообщил, что Беларусь считает экономически нецелесообразным платить российским нефтяным компаниям премию к цене на нефть в прежнем объеме.

"Мы по-прежнему придерживаемся позиции, что в условиях реализации налогового маневра и ежегодного увеличения стоимости нефти для Беларуси за счет уменьшения таможенной пошлины платить премию российским нефтяным компаниям в том размере, в котором мы договаривались это делать в 2011 году, сегодня не имеет никакого смысла. Это просто экономически нецелесообразно", - сказал он.

Крутой заявил, что российские партнеры пока не идут навстречу Беларуси в вопросе пересмотра размера премии к цене на нефть.

"Пока (в РФ - прим. ТАСС) не хотят двигаться по размеру этой премии", - отметил он.

По его словам, навстречу пошла только компания Михаила Гуцериева (совладелец группы "Сафмар", которая включает "Русснефть"). "Идет переговорный процесс. Мы разослали всем свои предложения. Считаем, что от белорусского рынка в любом случае отмахнуться просто так очень сложно: мы являемся крупным потребителем российской нефти (примерно 10% российского экспорта)", - сказал Крутой. "Переговоры будут продолжаться, и, я надеюсь, решение будет найдено", - считает он.