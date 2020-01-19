https://news.day.az/economy/1195279.html Азербайджан значительно нарастил объем морских грузоперевозок

Азербайджан значительно нарастил объем морских грузоперевозок

Экономика, 19 января 2020 09:03 226

В 2019 году объем морских грузоперевозок составил 1,55 миллиона тонн, что в 1,7 раза превышает показатели аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК), передает Day.Az.

Общая сумма грузоперевозок посредством морского транспорта составила 948,2 миллиона долларов, что почти на 22,2 процента превышает показатели за 2018 год.

Объем экспортных морских перевозок составил почти 336,2 тысячи тонн, что в 1,4 раза больше показателей за 2018 год. Суммарный показатель экспортированных грузов составил 155,52 миллиона долларов (рост на 26,6 процента).

Объем импортных грузоперевозок морским транспортом за отчетный период составил почти 1,21 миллиона тонн, что в 1,7 раза превышает показатели 2018 года. Суммарный показатель импортированных грузов составил 708,3 миллиона долларов (рост на 17,6 процента).

В целом за отчетный период товарооборот Азербайджана составил 33,3 миллиарда долларов, в частности, экспорт - 19,64 миллиарда долларов, импорт - почти 13,667 миллиарда долларов.

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