https://news.day.az/economy/1195086.html В Азербайджане вырос объем железнодорожных грузоперевозок

В Азербайджане вырос объем железнодорожных грузоперевозок

Экономика, 18 января 2020 08:30 240

В 2019 году в Азербайджане осуществлены грузовые железнодорожные перевозки на сумму 3,2 миллиарда долларов, что на 5,3 процента больше чем годом раньше, сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного таможенного комитета (ГТК), передает Day.Az.

За отчетный период грузоперевозки посредством железнодорожного транспорта составили почти 7,6 миллиона тонн, что на 13 процентов больше прошлогодних показателей.

Объем экспортных железнодорожных перевозок составил 2,32 миллиона тонн (рост на 0,14 процента), а в денежном выражении - 710 миллионов долларов (сокращение на 13,8 процента).

Железнодорожная перевалка импортных грузов за отчетный период составила 5,25 миллиона тонн (рост на 19,7 процента) на сумму 2,5 миллиарда долларов (рост на 12,45 процента).

В целом за отчетный период товарооборот Азербайджана составил 33,3 миллиарда долларов, в частности экспорт - 19,6 миллиарда долларов, импорт - почти 13,7 миллиарда долларов.

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