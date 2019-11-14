Когда в конце ХХ века железная дорога в Азербайджане начала терять свое значение, железнодорожные пути и подвижной состав представляли собой унылое зрелище, никто и не думал, что в новом веке этот вид транспорта получит в республике второе дыхание и не только вернет себе былую популярность, но и станет, скажем так, хитом.

Оживление, царящее сегодня на Бакинском железнодорожном вокзале, говорит само за себя. Пассажиры вернулись на железную дорогу, получившую второе дыхание благодаря вниманию, которое уделяется этому незаменимому виду транспорта в Азербайджане. Для небольшой по размерам страны железная дорога - прекрасный способ транспортного обмена между регионами. И ныне уже можно с гордостью говорить о том, что азербайджанская железная дорога приближается по качеству путей и комфорту к мировым стандартам. 34-е место АЖД в отчете Давосского всемирного экономического форума, это, знаете ли, огромный успех, достигнутый за достаточно короткое время.

Работы по модернизации продолжаются, закупаются новые поезда, в скором времени ожидается открытие новых скоростных маршрутов.

Необходимо отметить, что модернизация железнодорожной сети необходима с точки зрения не только внутренних перевозок, но и развития транзитных возможностей страны.

Но давайте обо всем по порядку.

Накануне Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги" Джавида Гурбанова.

Транзит

На встрече говорилось о многих аспектах развития и государственной поддержки АЖД. В частности, Президент подчеркнул, что в последние годы в железнодорожную инфраструктуру вкладываются крупные инвестиции, за счет которых она получила значительное развитие. Неслучайно, в последнем отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан находится на 34-м месте в мировом масштабе по уровню и качеству железных дорог. Это - достаточно высокий показатель, отражение проделанной в последние годы работы, сказал глава государства. По уровню же транспортной инфраструктуры в целом Азербайджан занимает 31-е место в мире.

Железнодорожная сеть Азербайджана два года назад получила новую функцию важного транзитного коридора. После сдачи в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс Азербайджан заявил о себе как о транспортном хабе.

"Я неоднократно говорил о том, что каждая страна для развития своего транспортного потенциала, в первую очередь, должна поддерживать добрые отношения с соседними странами, сегодня - это реальность, - сказал Президент Ильхам Алиев. - Только за последние несколько месяцев я встретился с руководителями четырех соседних стран - Президентом России, Президентом Турции, Президентом Ирана и премьер-министром Грузии. В ходе этих встреч было уделено достаточно времени также нашему сотрудничеству в транспортной сфере".

Кстати, на минувшей неделе произошло историческое событие - по БТК прошел до Европы китайский состав, проследовавший по маршруту нового Шелкового пути, частью которого стала азербайджанская железная дорога и азербайджанский проект Баку-Тбилиси-Карс.

Президент отметил, что Азербайджан уже приступил к приему контейнерных поездов из Китая. Функционирует коридор Китай-Казахстан-Азербайджан-Европа. Кроме того, в последнее время перевозятся грузы в направлении Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Европа. Удалось соединить железную дорогу Ляпис-Лазули с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс. Большое внимание уделяется также коридору Север-Юг, обладающему огромным транзитным потенциалом.

"Участниками транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад являются многие страны. Но Азербайджан - единственная среди них страна, участвующая в обоих проектах и внесшая ценный вклад в их реализацию", - заметил азербайджанский лидер.

Бакинский вокзал

Сегодняшний Бакинский железнодорожный вокзал - объект, достойный быть включенным в туристические проспекты. Чрезвычайно удобное, функциональное, красивое здание открылось для пассажиров в феврале 2017 года.

Если говорить об истории Бакинского вокзала, то ему, конечно, не два года. Построен он был в 1884 году в мавританском стиле, в 1926 году реконструирован. В 1977 году рядом было построено новое здание вокзала с гостиницей, морально и физически устаревшее к концу века. Реконструкция, которая и придала вокзалу сегодняшний вид, началась в 2015 году. Причем реконструкция затронула не только само здание вокзала, но и платформы и прочую инфраструктуру. Сегодня для удобства пассажиров тут есть абсолютно все, что нужно. Даже центр "ASAN kommunal". Зал ожидания, кафетерии, информационные службы и, что очень важно, службы безопасности, - все функционирует на высоком уровне.

Новый железнодорожный вокзал столицы - это место, куда можно прийти даже просто так - полюбоваться, попить чай, пройтись по магазинам. Здесь хорошая энергетика, что очень важно для людей, отправляющихся в дорогу.

Современные станции созданы на всем протяжении пути следования скоростных электричек Stadler.

Железнодорожное кольцо и другие проекты

Запуск первого скоростного состава в Сумгайыт стал огромным событием. Сегодня функционирование скоростных Stadler-ов стало уже привычной частью ежедневных поездок для жителей Баку и Сумгайыта. Еще большим спросом пользуется маршрут Баку-Бакиханов-Сабунчи.

Отметим, что в январе 2020 года исполнится ровно 140 лет со дня открытия первой железной дороги - Баку-Сабунчи-Сураханы, протяженностью всего 20 км. Сегодняшняя же протяженность железных дорог Азербайджана превышается 2100 километров.

В настоящее время продолжаются работы по строительству инфраструктуры кольцевой железной дороги Баку-Сумгайыт-Баку. После ввода кольцевой дороги движение электричек будет осуществляться по маршруту Баку-Бакиханова-Сабунчи-Забрат-Пиршаги-Сумгайыт-Гюздек-Хырдалан-Баладжары-Кешля-Баку и в обратном направлении. Планируется также в перспективе связать железной дорогой Бакинский железнодорожный вокзал и Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Скоростное движение планируется в будущем ввести и по маршруту Баку - Беюк-Кясик (граница с Грузией) с перспективой создания общего скоростного коридора Азербайджан-Грузия-Турция. Ожидается, что изначальная скорость пассажирских поездов на линии будет 120 км/ч, далее 160км/ч, и в конечном итоге - более 200км/ч.

С большим нетерпением любители железнодорожных поездок ожидают открытия скоростного маршрута из Баку в Габалу. Строительство дороги от станции Ляки, протяженностью 45 км, продолжается. Уже летом следующего года в Габалу можно будет добираться по железной дороге. Время в пути составит примерно 2,5-3 часа. Скоростной поезд планируется запустить и в Яламу. Уже объявлен тендер на строительство железной дороги Баку-Ялама, планируется, что строительство займет два года. Кроме того, в середине 2019 года было объявлено о планах строительства 57-километровой железной дороги от станции Худат до зимнего курорта "Шахдаг" в Кусарском районе.

Параллельно с модернизацией дорог решаются вопросы безопасности. Так, в настоящее время на участке железной дороги Гянджа-Беюк Кясик продолжается установка новых стрелок. Работы начались в августе и предусматривают замену 156 стрелочных переводов.

До конца текущего года ЗАО "Азербайджанские железные дороги" закупит два новых поезда швейцарской компании Stadler. В целом их количество достигает 40.

С Запада на Восток и с Севера на Юг

Ожидалось, что уже летом текущего года по БТК пойдут пассажирские поезда. Однако открытие пассажирской линии было отложено. Как пояснил журналистам председатель АЖД Джавид Гурбанов, новые составы уже находятся в Баку, но не все зависит от азербайджанской стороны. Нужно, чтобы были готовы грузинская и турецкая стороны, решены таможенные вопросы.

Если с пассажирскими перевозками еще не все ясно, то грузоперевозки уже идут. Как мы отметили выше, в начале ноября по БТК уже прошел контейнерный поезд China Railway Express. 5 ноября его торжественно встретили в Анкаре, затем по подводному тоннелю "Мармарай" под Босфором состав отправился в Европу. Перевозка 42 контейнеров в Прагу осуществлена в рамках проекта "Один пояс - один путь". Состав пересек два континента, 10 стран и два моря.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс построена в октябре 2017 г. на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 млн. тонн грузов, планируется также перевозка до 1 млн. пассажиров.

Еще одной важной осью транспортного обмена, осуществляемого, в том числе, по железной дороге, является мультимодальный транспортный коридор Север-Юг.

В 2000 году между Россией, Индией и Ираном было заключено соглашение о международном транспортном коридоре "Север-Юг". Азербайджан присоединился к этому проекту в 2005 году. Планируется, что грузы из индийского порта Мумбаи будут судами доставляться в иранский Бендер-Аббас. Затем контейнеры будут перевозиться по железной дороге - по уже построенной магистрали из Газвина через Решт в Астару (Иран) и затем в азербайджанскую Астару. После этого контейнеры также по железной дороге через территорию Азербайджана попадут в Россию, а оттуда - в Северную Европу.

По расчетам экспертов, благодаря этому коридору резко сократятся сроки доставок грузов. Задействование маршрута позволит сократить сроки доставки грузов в три раза.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что у железнодорожного транспорта в Азербайджане большое будущее. На железнодорожные перевозки имеется большой спрос, который по мере реализации вышеуказанных проектов и расширения железнодорожного транзита в рамках региональных проектов, будет только возрастать.

Лейла Таривердиева