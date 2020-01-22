Названа сумма минимальных платежей за квартиры в рамках аренды жилья с правом выкупа

В Азербайджане обнародована сумма минимальных платежей за квартиры в рамках механизма аренды жилья с правом выкупа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, размер месячной оплаты жилья по Баку составит от 411 манатов, Хырдалану - 333 манатов, Сумгайыте - 297 манатов

"Электронная регистрация по аренде жилья с правом выкупа стартует с 10:00 22 января", - сказали в Ипотечном и кредитно-гарантийном фонде Азербайджана.

Обращения можно будет отправлять посредством "портала электронного правительства" (www.e-gov.az) в разледе "Электронная ипотечная и кредитно-гарантийная система" (EİKZS) с использованием электронной подписи (электронная подпись или ASAN-подпись).

Электронную подпись можно приобрести в Информационно-вычислительном центре или Центральной почте, находящихся в ведении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, а Асан-подпись - в центрах ASAN Xidmət.

Подробную информацию относительно требований к квартиросъемщикам, приема обращений, их рассмотрения, выбора жилых участков и их оформления можно получить на сайте Фонда (www.mcgf.az), а также позвонив в call центр "1549", либо ознакомившись с размещенной в приложении EİKZS текстовой и видео-инструкцией относительно правил использования ресурсом EİKZS.