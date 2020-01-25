https://news.day.az/economy/1196997.html Перспективы развития альтернативной энергетики будут только увеличиваться - эксперт

Перспективы развития альтернативной энергетики будут только увеличиваться - эксперт

Экономика, 25 января 2020 12:33 343

Привлекательность альтернативных источников энергии связана с неисчерпаемостью этих ресурсов.

Об этом Trend сказал в пятницу независимый эксперт по вопросам социальной политики и развития молдавского аналитического центра "IDIS Viitorul" Виорика Антонова, передает Day.Az.

Эксперт отметила, что сегодня то и дело наблюдаются рост и падение цены на нефть, а вместе с тем страдает экономика развивающихся и развитых стран, по этой причине в последнее время для развитых государств все большую актуальность получает изучение и развитие добычи энергии при помощи альтернативных источников:

"Под альтернативными источниками энергии следует понимать возобновляемые ресурсы природы и отходов продуктов жизнедеятельности человека. А учитывая, что запасы нефти и подобных ресурсов ограничены, то перспективы развития альтернативной энергетики будут только увеличиваться. И Президент Азербайджана, будучи грамотным политиком, это понял одним из первых в регионе. Альтернативные источники энергии не зависят от конъюнктуры цен на мировых рынках энергоносителей и экологически чисты. Именно поэтому глава азербайджанского государства уделяет этому особое внимание".

Молдавский эксперт считает, что перспективы использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) связаны с экологическими соображениями и возможным топливным дефицитом. И Азербайджан, по ее мнению, как развивающаяся страна движется в правильном направлении. Возможно, в ближайшем будущем Баку станет лидером движения за переход к ВИЭ в регионе:

"Важную роль в развитии нетрадиционной энергетики играют образованные во многих странах объединения предпринимателей соответствующего профиля. И в этом контексте выступление Президента Ильхама Алиева на Давосском форуме играет важную роль. Благодаря участию на международных площадках Азербайджан привлекает инвесторов и профессионалов в этом деле, которые в свою очередь проявляют огромный интерес к Баку и в экономическом, и в экологическом плане".

В заключении Антонова сказала, что прошлое столетие принято называть нефтяным веком, однако, благодаря активности Азербайджана, нынешнее столетие можно будет назвать экологическим.

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