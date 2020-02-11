Стоимость нефти во вторник утром поднимается более чем на 1% в рамках коррекции после длительного снижения из-за рисков спроса в связи со вспышкой коронавируса, свидетельствуют данные торгов, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

По состоянию на 09.05 по бакинскому времени цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,28% - до 53,95 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - на 1,15%, до 50,14 доллара за баррель.

Инвесторы фиксируют прибыль после длительного удешевления нефти. С начала года котировки опустились более чем на 18% из-за опасений за спрос в связи с ситуацией вокруг коронавируса, которая представляет риски для ряда отраслей, в том числе туризма, торговли и перевозок.

Трейдеры опасаются, что временные ограничения в работе предприятий КНР и различные карантинные меры негативно скажутся на экономике Китая, крупнейшего импортера нефти, и мира в целом. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42 638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.

"Объем торгов сегодня очень низкий. Также хотелось бы отметить, что мы находимся на техническом уровне поддержки, что может побудить тех, у кого открыта короткая позиция, вернуть прибыль", - приводит агентство Рейтер комментарий старшего рыночного стратега CMC Markets Майкла МакКарти (Michael McCarthy).