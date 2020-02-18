Финляндия надеется на дальнейшую диверсификацию и расширение двусторонней торговли с Азербайджаном.

Об этом сказала Trend директор отдела по Восточной Европе и Центральной Азии министерства иностранных дел Финляндии Пяйви Пелтокоски, передает Day.Az.

"В наших торговых отношениях имеется большой неиспользованный потенциал и мы надеемся диверсифицировать и расширять двустороннюю торговлю с Азербайджаном. Азербайджан стремится диверсифицировать свою экономику от доминирующего нефтегазового сектора и Финляндии есть что предложить в этом направлении", - сказала она.

Пелтокоски отметила, что, поскольку Финляндия является одной из самых "зеленых" стран в мире, она в состоянии внести вклад в устойчивое развитие во всем мире.

"Для Финляндии круговая биоэкономика - это инструмент для достижения устойчивого развития, борьбы с изменением климата, сохранения природных ресурсов и улучшения состояния окружающей среды, обеспечивая экономический рост и открытие рабочих мест", - сказала директор.

Далее Пелтокоски добавила, что Финляндия также довольна проектом Twinning, который реализуется в Азербайджане с содействием Финского метеорологического института по разработке системы мониторинга окружающей среды.

"Этот совместный проект позволяет нам развивать двусторонние отношения в сфере охраны окружающей среды и развития экологически чистых технологий. Финские эксперты заинтересованы в участии в дальнейших проектах Twinning. В будущем мы также хотели бы видеть дальнейшее использование инструмента TAIEX (Техническое содействие и информационный обмен) ЕС для проведения краткосрочных визитов технической помощи между Финляндией и Азербайджаном", - сказала она.

Что касается потенциальных сфер сотрудничества, директор сказала, что Финляндия может поделиться с Азербайджаном своими ноу-хау в области образования, строительства, биотехнологий, биоэкономики и цифровизации.

"Финляндия находится на верхних строчках международных рейтингов конкурентоспособности, среды для роста бизнеса и качества жизни. Ключевым фактором успеха Финляндии является образование. Будучи экспортно-ориентированной страной с фундаментальными исследованиями на высшем уровне и самыми высококвалифицированными инженерами на душу населения, в Финляндии есть ведущие технологические компании. В дополнение к производству и бумажной промышленности мы предлагаем решения в области энергоэффективности и экологически чистых технологий. Мы можем поделиться своими ноу-хау в области образования, строительства, биотехнологий, биоэкономики и цифровизации. Финляндия предлагает множество решений для развития устойчивого общества", - сказала она.

Пелтокоски также коснулась перспектив обмена в портовой индустрии между Азербайджаном и Финляндией.

"Если Баку стремится стать ведущим транспортным узлом в большом регионе, необходимы все компоненты воздушного, наземного и морского транспорта. В Финляндии есть крупные компании в области логистики портов и судостроения. У нас долгая история и глубокое понимание того, как создавать умные и экологически чистые высокотехнологичные решения", - сказала она.